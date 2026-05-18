ПСЖ із Забарним програв ФК Париж, Ланс розгромив Ліон Яремчука у 34 турі Ліги 1

У неділю, 18 травня, відбулися матчі 34 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Брест і Анже розписали нічию. Лілль переміг Осер завдяки дублю Сінайко. Ланс з розгромним рахунком здолав Ліон Пауло Фонсеки. Роман Яремчук вийшов на поле на 77-й хвилині. Від статистичного порталу Sofasopore отримав 6,4 бала.

Лор'ян поступився Гавру. Марсель з трьома голами переміг Ренн. Матч Ніцци та Меца закінчився "сухою" нічиєю 0:0. Гру між Нантом і Тулузою призупинили через вболівальників, які вибігли на поле.

У паризькому дербі ПСЖ поступився ФК Париж. Спершу саме підопічні Луїса Енріке забили перший м'яч завдяки Баркола, але наприкінці гри господарі поля вирвали перемогу, забивши два голи. Ілля Забарний відіграв весь матч та отримав від Sofascore 7.3.

Страсбург та Монако влаштували гольову феєрію, за підсумками якої програли "монегаски".

Чемпіонат Франції – Ліга 1

34 тур, 17 травня

Брест – Анже 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Дель Кастільйо, 1:1 – 60 Шбаі

Лілль – Осер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Сінайоко, 0:2 – 90 Сінайоко

Ліон – Ланс 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 20 Саїд, 0:2 – 32 Саїд, 0:3 – 45+1 Сотока, 0:4 – 54 Товен

Лор'ян – Гавр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Фає (автогол), 0:2 – 62 Сумаре

Марсель – Ренн 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Гейб'єрг, 2:0 – 10 Гуїрі, 3:0 – 55 Обамеянг, 3:1 – 84 Леполь

Ніцца – Мец 0:0

Страсбург – Монако 5:4 (1:3)

Голи: 0:1 – 10 Камара, 1:1 – 34 Годо, 1:2 – 42 Камара, 1:3 – 45+2 Фаті, 1:4 – 55 Дукуре (автогол), 2:4 – 58 Морейра, 3:4 – 61 Нанасі, 4:4 – 72 Нанасі, 5:4 – 84 Годо

ФК Париж – ПСЖ 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Баркола, 1:1 – 76 Горі, 2:1 – 90+4 Горі

Нагадаємо, напередодні Сент-Етьєн переміг у серії пенальті Родез у півфіналі плейоф за право грати в Лізі 1.