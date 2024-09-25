Ювілейна зустріч із Лаціо: як Динамо грає проти італійських клубів

25 вересня київське Динамо розпочне виступи в основному раунді Ліги Європи. Суперниками "біло-синіх" стали Рома, Лаціо, Ференцварош, Реал Сосьєдад, Галатасарай, Вікторія Плзень, РФШ та Хоффенхайм.

Перший матч кияни проведуть проти римського Лаціо. Динамо прийматиме опонента на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Динамо історично невдало грає проти італійців, як і всі українські клуби. Це доводить і статистика протистоянь.

Згадуємо історію, як кияни виступали проти італійських клубів в межах єврокубкових турнірів.

Фіорентина

Вперше доля звела киян із італійцями у сезоні 1969/70 у Кубку європейських чемпіонів. Фіорентина здобула перемогу з рахунком 2:1, а в матчі-відповіді команди розписали безрезультативну нічию – 0:0.

У кампанії 1989/90 Динамо знову зустрілося з "фіалками", але вже в Кубку УЄФА. У першому поєдинку також була нульова нічия, а у другому динамівці зазнали мінімальної поразки (0:1).

Ювентус

Після тривалої паузи у 8 років на Динамо очікував Ювентус у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Вдома кияни зазнали поразки 1:4, а на виїзді зіграли внічию (1:1).

Лаціо

На груповому етапі Ліги чемпіонів 1999/2000 "біло-сині" вперше зустрілися з Лаціо. Здобути перемогу в матчі з італійцями знову не вдалося – 0:1, 1:2.

Ювентус

У сезоні 2002/03 Динамо вдруге зіграло проти Ювентуса, але цього разу в межах Ліги чемпіонів. В Києві "Стара сеньйора" мінімально переграла українців (2:1), а ось вдома завдала нищівної поразки. Динамо пропустило 5 голів.

Інтер

Наступного року кияни грали з Інтером у групі ЛЧ. Перший матч завершився нічиєю, а ось на виїзді дотиснути італійців не вдалося. "Нерадзуррі" святкували перемогу (2:1).

Рома

У сезоні 2004/05 "біло-сині" зіграли з римською командою та нарешті зуміли здобути перемогу – 2:0. У першому матчі не обійшлося без допомоги Роми, адже був автогол. А ось поєдинок в Італії, мабуть, палкі вболівальники киян пам’ятатимуть все життя. Після перерви команди не повернулися на поле.

Річ у тім, що після свистка про закінчення першого тайму головний суддя показав червону картку гравцю Роми Філіпу Мексесу за грубу гру проти Маріса Верпаковскіса. У відповідь на це під час відходу на перерву один із уболівальників місцевої команди кинув запальничку в рефері та розсік тому чоло.

Андерс Фріск вирішив не продовжувати гру і не викликати на поле резервного арбітра з міркувань безпеки. У результаті Ромі було присуджено технічну поразку (0:3), а клуб мав провести два наступні єврокубкові матчі без глядачів.

Через три роки "вовки" взяли реванш. На груповому етапі Ліги чемпіонів Динамо двічі програло – 1:4, 0:2.

Інтер

У сезоні 2009/10 жеребкування знову звело Динамо з Інтером. Однак історія повторилася вдруге: поразка (1:2) та нічия (2:2).

Фіорентина

Єврокубковий сезон 2014/15 кияни грали в Лізі Європи. Фіорентина виявилася сильнішою втретє. Нічия в Києві (1:1) хоча й подарувала надію на півфінал, але здобути позитивний результат в гостях Динамо не змогло (0:2).

Наполі

Через рік "біло-сині" зустрічалися із Наполі. "Блакитні" обіграли українців у першому матчі – 2:1, другий завершився нульовою нічиєю.

Лаціо

В 1/8 фіналу ЛЄ динамівці вдруге у своїй історії протистояли Лаціо. У сезоні 2017/18 взяти реванш киянам не вдалося – 0:2, 2:2.

Ювентус

Крайнім італійським суперником Динамо у єврокубках напередодні поточної кампанії став Ювентус. У двох протистояннях київський клуб не зміг забити, але пропустив 5 м’ячів (0:2, 0:3).

Загалом Динамо провело 26 матчів проти представників Італії в єврокубках. Українці лише двічі здобули перемогу, 8 разів зіграли внічию та зазнали 16 поразок.

Лаціо в єврокубках

У 1999 році команда виграла Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. 1998 року римляни стали фіналістами Кубка УЄФА.

Минулого сезону в єврокубках Лаціо грав у Лізі чемпіонів. Шлях "орлів" зупинився на мюнхенській Баварії до 1/8 фіналу. Після домашньої перемоги 1:0 римляни поступилися в Німеччині 0:3.

Динамо – Лаціо

У своїй історії команди зустрічалися 4 рази. Динамо жодного разу не перемагало — одна нічия та три поразки.



Зважаючи на статистику вищезгаданих результатів, складно прогнозувати перемогу Динамо, однак шанси є завжди.

Обидві команди стабільно забивають, але також і легко пропускають, коли доводиться протистояти суперникам високого рівня. Хто виявиться сильнішим у п'ятому протистоянні, дізнаємося вже зовсім скоро.