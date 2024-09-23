Динамо Київ – Лаціо: де дивитися матч Ліги Європи

Київське Динамо зіграє з італійським Лаціо в межах першого туру основного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться в середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане саме італійська команда з коефіцієнтом 2,10. На нічию ФАВБЕТ дає 3,70, а успіх Шахтаря оцінюється в 3,90.

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