Ексгравець Динамо: Університатю треба обігрувати

Колишній гравець Динамо Київ Тарас Михалик поділився думкою щодо жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Слова Михалика наводить Трибуна.

"Я зараз про Університатю конкретно нічого не скажу. Пам'ятаю цю команду з того, що бачив раніше. Це був цікавий, непоганий колектив, а от як він виглядає зараз — не знаю. Але якщо Динамо хоче грати в єврокубках, думаю, цю команду треба обігрувати.

Чого чекати від Динамо? Мабуть, хлопці вже трохи зігралися. Хотілося б, щоб молодь трохи зміцніла й закріпилася. Все одно дуже важко грати лише своїми вихованцями, це сто відсотків. Але думаю, що вже якийсь досвід отримали й нові футболісти — умовно той же Пономаренко. Він набрав хід", – заявив ексгравець киян.