ФК Харків оформив трансфер півзахисника Динамо – ЗМІ

ФК Харків завершив переговори із київським Динамо щодо трансферу центрального півзахисника Олександра Яцика.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, 23-річного хавбека оголосять футболістом харківського клубу вже найближчим часом. Угода буде розрахована на 4 роки співпраці. ФК Харків сплатив за молодого гравця Динамо суму не менше ніж 3 мільйони євро.

Медіа інформує, що у контракті може бути прописана опція, за якою "біло-сині" отримають відсотки з наступного переходу Яцика в інший клуб.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Олександр провів у футболці столичного клубу 27 матчів, проте у половині з них виходив на заміну. У цих протистояннях хавбек відзначився трьома голами.

Напередодні також стало відомо, що керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення провести масштабний ребрендинг, зокрема змінити назву клубу.