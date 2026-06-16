Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ФК Харків оформив трансфер півзахисника Динамо – ЗМІ

Микола Літвінов — 16 червня 2026, 11:55
ФК Харків оформив трансфер півзахисника Динамо – ЗМІ
Олександр Яцик
ФК Динамо Київ

ФК Харків завершив переговори із київським Динамо щодо трансферу центрального півзахисника Олександра Яцика.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, 23-річного хавбека оголосять футболістом харківського клубу вже найближчим часом. Угода буде розрахована на 4 роки співпраці. ФК Харків сплатив за молодого гравця Динамо суму не менше ніж 3 мільйони євро.

Медіа інформує, що у контракті може бути прописана опція, за якою "біло-сині" отримають відсотки з наступного переходу Яцика в інший клуб.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Олександр провів у футболці столичного клубу 27 матчів, проте у половині з них виходив на заміну. У цих протистояннях хавбек відзначився трьома голами.

Напередодні також стало відомо, що керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення провести масштабний ребрендинг, зокрема змінити назву клубу.

Динамо Київ ФК Харків Олександр Яцик

Динамо Київ

Пономаренко: Ярмоленко залюбки допомагає молодим футболістам
Динамо визначилося з розкладом спарингів на зборі в Австрії
Нідерландський півзахисник повернувся в Динамо
Захисник європейської збірної близький до повернення в Динамо: трансфер перебуває на фінальній стадії
Бражко: Ми нікого не боїмося в Лізі Європи

Останні новини