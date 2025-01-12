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Трубін – про вирішальний сейв у серії пенальті проти Спортинга: Я зробив те, що маю робити

Руслан Травкін — 12 січня 2025, 07:28
Трубін – про вирішальний сейв у серії пенальті проти Спортинга: Я зробив те, що маю робити
Анатолій Трубін
Instagram anatoliytrubin81

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від перемоги у фіналі Кубку ліги Португалії проти Спортинга (1:1, 7:6 у серії пенальті). Він вважає, що просто чудово виконав свою роботу.

Слова українця наводить A Bola.

"Я зробив те, що мав зробити. Вони забили шість-сім пенальті, мені залишилося відбити лише один, щоб ми виграли, і я це зробив. Я хочу і надалі радувати вболівальників і нас, гравців, теж.

Що означає цей титул для решти сезону? Будемо сподіватися, що це був перший із кількох. Я щасливий, минулого року ми були не такими хорошими, але зараз ми відчуваємо себе сильними", – сказав Трубін.

Нагадаємо, українець вийшов зі стартових хвилин матчу. Для Анатолія цей поєдинок став 26-м складі Бенфіки в нинішньому сезоні, за цей час він 12 матчів відстояв на нуль та пропустив 19 голів.

Також варто зазначити, що це перший трофей для Трубіна складі Бенфіки.

Бенфіка Спортинг Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

Трубін відбив вирішальний пенальті та приніс Бенфіці перемогу в Кубку ліги
Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на фінал Кубку ліги
Бенфіка з Трубіним вийшла у фінал португальської Кубку ліги
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