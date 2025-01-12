Трубін – про вирішальний сейв у серії пенальті проти Спортинга: Я зробив те, що маю робити

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від перемоги у фіналі Кубку ліги Португалії проти Спортинга (1:1, 7:6 у серії пенальті). Він вважає, що просто чудово виконав свою роботу.

Слова українця наводить A Bola.

"Я зробив те, що мав зробити. Вони забили шість-сім пенальті, мені залишилося відбити лише один, щоб ми виграли, і я це зробив. Я хочу і надалі радувати вболівальників і нас, гравців, теж. Що означає цей титул для решти сезону? Будемо сподіватися, що це був перший із кількох. Я щасливий, минулого року ми були не такими хорошими, але зараз ми відчуваємо себе сильними", – сказав Трубін.

Нагадаємо, українець вийшов зі стартових хвилин матчу. Для Анатолія цей поєдинок став 26-м складі Бенфіки в нинішньому сезоні, за цей час він 12 матчів відстояв на нуль та пропустив 19 голів.

Також варто зазначити, що це перший трофей для Трубіна складі Бенфіки.