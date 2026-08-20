Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Судаков вийде у старті Бенфіки на матч плейоф Ліги Європи проти Орхуса, Трубін – знову в запасі

Олексій Мурзак — 20 серпня 2026, 21:07
Судаков вийде у старті Бенфіки на матч плейоф Ліги Європи проти Орхуса, Трубін – знову в запасі
Анатолій Трубін
Getty Images

У четвер, 20 серпня, відбудеться перший матч 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому Бенфіка вдома зіграє проти данського Орхуса. 

У стартовому складі "орлів" зіграє український півзахисник Георгій Судаков, водночас його земляк та одноклубник Анатолій Трубін вкотре опинився на лаві запасних.

Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом.

Напередодні Бенфіка знизила ціну, яку вимагає від потенційних покупців за голкіпера Анатолія Трубіна.

Нагадаємо, Трубін втратив місце в основі команди, програвши конкуренцію Самуелю Соарешу.

Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков

Бенфіка

Бенфіка підпише іменитого хавбека Баварії
Бенфіка віддала 18 мільйонів за захисника із Серії А
Ювентус відмовився від потенційного трансферу голкіпера збірної України – ЗМІ
Він просто грає погано: журналіст різко розкритикував гру Судакова за Бенфіку
Ньюкасл підсилився одноклубником Судакова та Трубіна

Останні новини