Судаков вийде у старті Бенфіки на матч плейоф Ліги Європи проти Орхуса, Трубін – знову в запасі
Анатолій Трубін
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У четвер, 20 серпня, відбудеться перший матч 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому Бенфіка вдома зіграє проти данського Орхуса.
У стартовому складі "орлів" зіграє український півзахисник Георгій Судаков, водночас його земляк та одноклубник Анатолій Трубін вкотре опинився на лаві запасних.
Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом.
Напередодні Бенфіка знизила ціну, яку вимагає від потенційних покупців за голкіпера Анатолія Трубіна.
Нагадаємо, Трубін втратив місце в основі команди, програвши конкуренцію Самуелю Соарешу.