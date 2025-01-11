Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на фінал Кубку ліги

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде в стартовому складі "орлів" на фінальний матч Кубку ліги проти Спортинга.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок між лісабонськими командами за трофей відбудеться сьогодні, 11 січня, на "Ештадіу Др. Магальяйш Песоа" у місті Лейрії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для Анатолія Трубіна цей поєдинок стане 26 у складі Бенфіки в нинішньому сезоні, за цей час він 12 матчів відстояв на нуль та пропустив 18 голів.

Зазначимо, що наразі Спортинг лідирує в чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на три очки. "Орли" наразі йдуть третіми, поступаючись ще Порту, який має гру в запасі.