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Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на фінал Кубку ліги

Станіслав Лисак — 11 січня 2025, 21:01
Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на фінал Кубку ліги
Getty Images

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде в стартовому складі "орлів" на фінальний матч Кубку ліги проти Спортинга.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок між лісабонськими командами за трофей відбудеться сьогодні, 11 січня, на "Ештадіу Др. Магальяйш Песоа" у місті Лейрії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для Анатолія Трубіна цей поєдинок стане 26 у складі Бенфіки в нинішньому сезоні, за цей час він 12 матчів відстояв на нуль та пропустив 18 голів.

Зазначимо, що наразі Спортинг лідирує в чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на три очки. "Орли" наразі йдуть третіми, поступаючись ще Порту, який має гру в запасі.

Бенфіка Спортинг Анатолій Трубін Португалія, Кубок ліги

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