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Мессі відреагував на відхід Суареса зі збірної Уругваю

Андрій Яросименко — 4 вересня, 09:18
Мессі відреагував на відхід Суареса зі збірної Уругваю
Луїс Суарес і Ліонель Мессі
Getty images

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відреагував на відхід Луїса Суареса з національної команди Уругваю.

Зробив він це у своєму Instagram.

"Ти унікальний і на полі, і за його межами. Я тебе дуже люблю", — написав Мессі.

Зазначимо, що аргентинець разом із Суаресом грають в американському Інтер Маямі, за який також виступає український захисник Сергій Кривцов. Зараз команда демонструє погані результати без Мессі.

На початку липня клуб зазнав нищівної поразки від Цинциннаті, а нещодавно "чаплі" вилетіли з Кубку ліг, поступившись Коламбусу Євгена Чеберка.

Наразі Ліонель відновлюється після травми, яку він отримав у фіналі Копа Америка-2024

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