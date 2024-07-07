Гол Кривцова допоміг Інтер Маямі уникнути абосолютної ганьби в матчі лідерів МЛС

Центральний захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов відзначився голом престижу в матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Цинциннаті.

На 21-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь Цинциннаті, українець "відклеївся" від суперника на кутовому і завдав точного удару головою з лінії воротарського майданчика.

Завдяки голу Кривцова Інтер Маямі відновив паритет, але вже до кінця першого тайму Цинциннаті довели справу до розгрому — 4:1, а по перерві рахунок став взагалі непристойним — 6:1.

Зазначимо, що команда Херардо Мартіно завершувала поєдинок у меншості — на 62-й хвилині вилучення отримав Серджі Бускетс. Окрім того, в матчі не брали участь Ліонель Мессі та Жорді Альба.

Major League Soccer — MLS

7 липня, регулярний чемпіонат

Цинциннаті — Інтер Маямі 6:1 (4:1)

Голи: 1:0 — Кубо 10, 1:1 — Кривцов 21, 2:1 — Акоста 36, 3:1 — Буха 38, 4:1 — Асад 45+4, 5:1 — Кубо 57, 6:1— Валенсуела 72

За Цинциннаті зіграв венесуелець Кевін Келсі, який належить Шахтарю. Він вийшов на заміну за 15 хвилин до кінця основного часу, коли вже було встановлено остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі Цинциннаті очолили турнірну таблицю Східної конференції МЛС. Інтер Маямі відстає від свої кривдників на 1 очко.