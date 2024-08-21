Журналіст повідомив орієнтовну дату повернення Мессі
Очікується, що повернення Ліонеля Мессі відбудеться в середині вересня.
Про це повідомив аргентинський журналіст Ернан Клаус.
За його інформацією, Лео ще не повернувся до тренувань у загальній групі, але це станеться вже незабором. Наразі він зосереджений на зміцненні гомілковостопного суглоба, який травмував у фіналі Копа Америка.
Є ймовірність, що Мессі з’явиться на полі вже 31 серпня в матчі проти Чикаго Файр, але пріоритет — поєдинок з Філадельфією Юніон, який запланований на 14 вересня. Інтер Маямі набрався терпіння і прагне, щоб легендарний нападник був повністю готовий до плейоф МЛС, який розпочнеться наприкінці жовтня.
Інтер Маямі демонструє ненайкращі результати без Мессі. На початку липня команда зазнала нищівної поразки від Цинциннаті, а нещодавно "чаплі" вилетіли з Кубку ліг, поступившись Коламбусу Євгена Чеберка.