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Ледь стримав сльози: Суарес анонсував завершення карʼєри у збірній Уругваю

Ігор Чернявський — 3 вересня, 12:30
Ледь стримав сльози: Суарес анонсував завершення карʼєри у збірній Уругваю
Getty Images

Останнім матчем Луїсв Суареса у збірній Уругваю стане поєдинок 7 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Парагваю, який відбудеться в ніч з 6 на 7 вересня.

Про це він оголосив на пресконференції.

"Мені навіть важко сказати це… Що це буде мій останній матч за національну збірну. Але це те, про що я думав та аналізував. Я вважаю, що зараз правильний час, щоб піти", – сказав Суарес.
@tntsports "It’s so hard to say it" A tearful #LuisSuarez ♬ original sound - TNT Sports

37-річний Суарес є найкращим бомбардиром в історії збірної Уругваю – 69 голів у 142 матчах. Найвищі досягнення Уругваю із Суаресом у складі підкорилися на початку 2010-х років. На ЧС-2010 у ПАР "небесні олімпійці" посіли 4 місце, а наступного року команді Оскарі Табареса вдалося виграти Копа Америка.

збірна Уругваю з футболу Луїс Суарес

Луїс Суарес

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