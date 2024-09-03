Ледь стримав сльози: Суарес анонсував завершення карʼєри у збірній Уругваю

Останнім матчем Луїсв Суареса у збірній Уругваю стане поєдинок 7 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Парагваю, який відбудеться в ніч з 6 на 7 вересня.

Про це він оголосив на пресконференції.

"Мені навіть важко сказати це… Що це буде мій останній матч за національну збірну. Але це те, про що я думав та аналізував. Я вважаю, що зараз правильний час, щоб піти", – сказав Суарес.

37-річний Суарес є найкращим бомбардиром в історії збірної Уругваю – 69 голів у 142 матчах. Найвищі досягнення Уругваю із Суаресом у складі підкорилися на початку 2010-х років. На ЧС-2010 у ПАР "небесні олімпійці" посіли 4 місце, а наступного року команді Оскарі Табареса вдалося виграти Копа Америка.