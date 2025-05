Кейн заспівав легендарну пісню на честь чемпіонства з Баварією

Після багатьох років без жодного великого титулу Гаррі Кейн відзначив чемпіонство з Баварією так, як і личить справжній легенді!

Англійський бомбардир із пивом у руках заспівав на повні груди.

На честь вирішального матчу Баєра у Бундеслізі мюнхенці зібралися разом у барі, і Кейн опинився в епіцентрі емоцій.

У соцмережах миттєво розлетілося відео, де форвард з келихом пива в колі партнерів по команді співає гімн тріумфу – культову композицію "We Are The Champions" від Queen.

Відео вже набрало мільйон переглядів за кілька хвилин, а момент тріумфу став справжнім символом зламу кар'єрної карми Кейна.

Нагадаємо, сьогодні Баварія достроково оформила чемпіонство німецької Бундесліги завдяки втраті очок Баєра у матчі з Фрайбургом (2:2).

Мюнхенці могли виграти "золото" Німеччини ще вчора, 3 травня, проте у результативному поєдинку з РБ Лейпцигом зіграли внічию.