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Кейн заспівав легендарну пісню на честь чемпіонства з Баварією

Богдан Войченко — 4 травня 2025, 21:16
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Кейн заспівав легендарну пісню на честь чемпіонства з Баварією

Після багатьох років без жодного великого титулу Гаррі Кейн відзначив чемпіонство з Баварією так, як і личить справжній легенді!

Англійський бомбардир із пивом у руках заспівав на повні груди.

На честь вирішального матчу Баєра у Бундеслізі мюнхенці зібралися разом у барі, і Кейн опинився в епіцентрі емоцій.

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У соцмережах миттєво розлетілося відео, де форвард з келихом пива в колі партнерів по команді співає гімн тріумфу культову композицію "We Are The Champions" від Queen.

Відео вже набрало мільйон переглядів за кілька хвилин, а момент тріумфу став справжнім символом зламу кар'єрної карми Кейна.

Нагадаємо, сьогодні Баварія достроково оформила чемпіонство німецької Бундесліги завдяки втраті очок Баєра у матчі з Фрайбургом (2:2).

Мюнхенці могли виграти "золото" Німеччини ще вчора, 3 травня, проте у результативному поєдинку з РБ Лейпцигом зіграли внічию.

Баварія ВІДЕО Гаррі Кейн