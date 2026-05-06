Забарний у запасі: Баварія і ПСЖ оголосили склади на другий півфінал Ліги чемпіонів

Головні тренери Баварії та ПСЖ визначилися зі складами на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Український захисник парижан Ілля Забарний розпочне гру на лаві запасних. Пару центрбеків ПСЖ складуть Маркіньос та Пачо.

Стартові склади Баварії і ПСЖ:

Баварія: Ноєр, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Кімміх, Павлович, Олісе, Мусіала, Діас, Кейн.

ПСЖ: Сафонов, Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Жоау Невеш, Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Нагадаємо, що у першій грі ПСЖ здобув перемогу над Баварією з рахунком 5:4.

Матч-відповідь на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені між Баварією та ПСЖ розпочнеться 6 травня о 22:00 за київським часом.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом зустрічі мюнхенців. На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 1,63. Нічия – 5,33. Виграш гостей – 4,20.

