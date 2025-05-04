Без зайвих слів: Кейн відреагував на перший трофей у кар'єрі

Нападник Баварії Гаррі Кейн першим у складі відреагував на чемпіонство у Бундеслізі.

Англієць зробив у соцмережах допис, який розлетівся серед фанатів.

Кейн не показував жодних емоцій і не написав ані слова. Гаррі лише опублікував емодзі кубку. Для англійця це перший трофей у кар'єрі.

Нагадаємо, Баварія достроково оформила чемпіонство німецької Бундесліги за два тури до фінішу сезону-2024/25.

У матчі 32 туру Баєр зіграв унічию з Фрайбургом (2:2) та втратив математичні шанси наздогнати мюнхенський колектив.

Підопічні Венсана Компані могли стати чемпіоном Німеччини ще вчора, 3 травня. Проте у результативному поєдинку з РБ Лейпцигом зіграли внічию.