Нічия Фрайбурга та Баєра зробила Баварію достроковим чемпіоном Німеччини

У неділю, 4 травня, в межах 32 туру німецької Бундесліги заплановані три матчі.

У першому поєдинку ігрового дня Аугсбург, якому вже нічого не потрібно, зробив великий подарунок Гольштайн Кілю, зазнавши домашньої поразки з рахунком 1:3. Ця перемога допоможе гостям в боротьбі за місце в еліті німецького футболу.

Як виявилося, вирішальний матч сезону відбувся у Фрайбурзі, де місцева команда приймала Баєр, на той момент чинного чемпіона. Після того, як Баварія не змогла обіграти РБ Лейпциг, всі думали, що доля чемпіонства вирішиться наступного тижня.

Але "фармацевти" пішли іншим шляхом: на старті другого тайму вони програвали 0:2, що робило Баварію достроковим чемпіоном. В останні десять хвилин ігрового часу команда Хабі Алонсо примудрилася відігратися, але вирвати перемогу вона не встигла. Як підсумок: Баєр втратив очки, а Баварія достроково стала чемпіоном.

В останньому поєдинку вечора Майнц приймає Айнтрахт, обидві команди ведуть боротьбу за єврокубки.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

32 тур, 4 травня

Аугсбург – Гольштайн Кіль 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 25 Мачіно (пенальті), 0:2 – 40 Бернгардссон, 0:3 – 51 Бернгардссон, 1:3 – 90 Муньє.

Фрайбург – Баєр 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Еггештайн, 2:0 – 49 Інкап'є, 2:1 – 82 Вірц, 2:2 – 90+3 Та.

20:30 Майнц – Айнтрахт

Турнірна таблиця Бундесліги

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Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, у матчі 35 туру Серії А першим голом з 29 березня відзначився Артем Довбик – форвард Роми відкрив рахунок у поєдинку з Фіорентиною.