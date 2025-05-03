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Свято відкладається. Баварія не втримала перемогу в потенційно чемпіонському матчі Бундесліги

Олег Дідух — 3 травня 2025, 18:31
Свято відкладається. Баварія не втримала перемогу в потенційно чемпіонському матчі Бундесліги
x.com/FCBayernEN

РБ Лейпциг не дозволив Баварії достроково оформити чемпіонство в Бундеслізі вже сьогодні, 3 травня. Мюнхенці у матчі 32 туру поступалися з рахунком 0:2, здійснили камбек і повели в рахунку, проте втратили перемогу на останніх секундах матчу.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
32 тур, 3 травня

Боруссія Менхенгладбах – Гоффенгайм – 4:4 (2:1)

Голи: 1:0 – 5 К’яродія, 2:0 – 32 Райц, 2:1 – 43 Артур Чавес, 2:2 – 54 Бультер, 3:2 – 64 Онора, 3:3 – 74 Гложек, 3:4 – 81 Табакович, 4:4 – 90+1 Кляйндінст

РБ Лейпциг – Баварія – 3:3 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Шешко, 2:0 – 39 Клостерманн, 2:1 – 62 Даєр, 2:2 – 63 Олісе, 2:3 – 83 Сане, 3:3 – 90+5 Поульсен

Санкт-Паулі – Штутгарт – 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 88 Вольтеманде

Вилучення: 57 Ван дер Хейден, 90+6 Васіль (обидва – Санкт-Паулі)

Уніон Берлін – Вердер – 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 2 Стаге, 0:2 – 15 Стаге, 1:2 – 38 Роте, 2:2 – 84 Бенеш

Вчора, 2 травня, Гайденгайм і Бохум розписали нульову нічию.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 РБ Лейпциг

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