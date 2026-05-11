Баварія близька до продовження контракту із захисником

Австрійський захисник Конрад Лаймер близький до продовження контракту із мюнхенською Баварією.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, новий контракт буде розрахований до літа 2029 року з опцією продовження ще на один сезон. Чинна угода з 29-річний австрійцем діє до кінця червня 2027 року. Зарплата Лаймера за новим контрактом становитиме 6 мільйонів євро на рік.

Раніше повідомлялося про те, що сторони не можуть дійти згоди через надто високі фінансові апетити Лаймера.

Захисник виступає за Баварію з літа 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 13 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

