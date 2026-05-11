Баварія близька до продовження контракту із захисником

Олег Дідух — 11 травня 2026, 17:27
Конрад Лаймер
instagram.com/konradlaimer

Австрійський захисник Конрад Лаймер близький до продовження контракту із мюнхенською Баварією.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, новий контракт буде розрахований до літа 2029 року з опцією продовження ще на один сезон. Чинна угода з 29-річний австрійцем діє до кінця червня 2027 року. Зарплата Лаймера за новим контрактом становитиме 6 мільйонів євро на рік.

Раніше повідомлялося про те, що сторони не можуть дійти згоди через надто високі фінансові апетити Лаймера.

Захисник виступає за Баварію з літа 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 13 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес Баварії до форварда Ювентуса Душана Влаховича.

