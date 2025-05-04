Баварія – чемпіон німецької Бундесліги сезону-2024/25

Баварія достроково за два тури до фінішу сезону-2024/25 оформила чемпіонство німецької Бундесліги.

Це сталося після того, як у матчі 32 туру Баєр зіграв унічию з Фрайбургом з рахунком 2:2 та втратив математичні шанси наздогнати мюнхенський колектив.

Маючи попереду ще два поєдинки, команда Венсана Компані випереджає вже колишнього чемпіона Німеччини на 8 очок, які ніяк не відіграти.

Таким чином, форвард Баварії Гаррі Кейн розбив своє прокляття – 31-річний англієць вперше у кар'єрі виграв трофей. Те ж саме стосується іншого ексгравця Тоттенгема Еріка Даєра.

Варто також зазначити, що це перший великий трофей в тренерській кар'єрі Компані. Раніше він міг похвалитися лише титулом чемпіона англійського Чемпіоншипа у складі Бернлі (сезон-2022/23).

Для Баварія дана "Срібна салатниця" стала вже 34-ю в історії клубу, що є абсолютним рекордом чемпіонату Німеччини. У найближчого переслідувача в особі Нюрнберга дев'ять титулів чемпіона.

Нагадаємо, що Баварія могла стати чемпіоном Німеччини ще вчора, 3 травня. Проте підопічні Компані у результативному поєдинку з РБ Лейпцигом зіграли внічию.

Через це їхня коронація мала перенестися на наступний тиждень, але нічия Баєра змінила плани.