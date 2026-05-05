Баварія може підписати 16-річного брата зірки ПСЖ

Олег Дідух — 5 травня 2026, 14:33
Торніке Кварацхелія
lagazzetta.ge

Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні Торніке Кварацхелії, молодшого брата зірки ПСЖ Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомляє Gazzetta.ge.

Як і його старший брат, Торніке починає свій футбольний шлях у академії Динамо Тбілісі. В останні кілька тижнів 16-річний гравець почав тренуватися з першою командою. Очікується, що незабаром може відбутися його дебют у дорослому футболі.

Кварацхелія-молодший також виступає на позиції лівого вінгера. Відзначився 2 голами в 9 матчах за юнацькі збірні Грузії різних вікових категорій.

Окрім Баварії, інтерес до Торніке Кварацхелії також проявляють Ювентус, Наполі та ряд бельгійських клубів.

Нагадаємо, минулого тижня Хвіча Кварацхелія оформив дубль у ворота Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів (перемога ПСЖ 5:4).

