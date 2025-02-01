Клуб АПЛ зробив першу пропозицію Динамо щодо Бражка

Вулвергемптон зробив офіційну пропозицію Динамо щодо півзахисника команди Володимира Бражка.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Вовки" запропонували столичному колективу 20 мільйонів євро. Наразі клуби продовжують обговорення можливого трансферу.

Доповнено: В ексклюзивному коментарі Чемпіону президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що по 23-річному уродженцю Запоріжжя є пропозиції, однак вони не влаштовують київський клуб, тому коментувати цю новину він не може.

🚨🐺 Wolves have submitted initial bid for Volodymyr Brazkho worth €20m total package.



Player’s keen on Premier League move, talks continue between the clubs. pic.twitter.com/FhpuO6BWLP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025

У сезоні-2024/25 хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Зазначимо, що українські інсайдери писали про набагато більшу суму, яку кияни хочуть отримати за свого футболіста.

Раніше Бражко відновив тренування з основною групою футболістів після травми.