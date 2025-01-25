Ключовий гравець Динамо відновив тренування з командою
Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко завершив процес реабілітації після травми.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
23-річний хавбек повернувся до тренувань з командою. Бражко відновлювався впродовж першої частини зборів, працюючи за індивідуальною програмою.
У поточному сезоні хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 3 асисти.
Раніше була інформація, що до гравця проявляє інтерес клуб з АПЛ.
Нагадаємо, цього тижня Динамо завдяки дублю Андрія Ярмоленка набрало перше очко в Лізі Європи.