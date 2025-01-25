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Ключовий гравець Динамо відновив тренування з командою

Олександр Булава — 25 січня 2025, 10:59
Ключовий гравець Динамо відновив тренування з командою

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко завершив процес реабілітації після травми.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

23-річний хавбек повернувся до тренувань з командою. Бражко відновлювався впродовж першої частини зборів, працюючи за індивідуальною програмою.

У поточному сезоні хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 3 асисти.

Раніше була інформація, що до гравця проявляє інтерес клуб з АПЛ.

Нагадаємо, цього тижня Динамо завдяки дублю Андрія Ярмоленка набрало перше очко в Лізі Європи.

Динамо Київ Володимир Бражко

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