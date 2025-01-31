Динамо назвало ціну, за яку готове продати Бражка в клуб АПЛ – джерело

Форвард Динамо Володимир Бражко все ж може стати гравцем клубу Вулвергемптон, який представляє Англійську Прем'єр-лігу.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, "вовки" вже надіслали пропозицію киянам.

"Дуже важливо, що Динамо не загинає якийсь цінник – як люблять казати боси клубу говорити 40-50 мільйонів. Адекватна плюс-мінус ціна, нижче, ніж 20 мільйонів навіть у валюті", – сказав Бурбас.

Зазначимо, що за інформацією сайту "Чемпіон", на момент 28 січня до офісу киян не надходило офіційних запитів щодо Бражка.

У поточному сезоні хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що Бражко відновив тренування з основною групою футболістів після травми.