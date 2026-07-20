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Астон Вілла за 35 млн фунтів підписала півзахисника Вулвергемптона

Олександр Булава — 20 липня 2026, 15:33
Астон Вілла за 35 млн фунтів підписала півзахисника Вулвергемптона
Астон Вілла

Астон Вілла оголосила про трансфер півзахисника Вулвергемптона Жоау Гомеша.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний хавбек підписав довгостроковий контракт, деталі угоди не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, перехід бразильця обійшовся Віллі у 35 мільйонів фунтів.

Інтерес до Жоау Гомеша цього міжсезоння також проявляли Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та Атлетіко. Зокрема, "матрацники" вже узгодили з Вулвергемптоном суму трансферу в розмірі 45 мільйонів євро, а із самим півзахисником – умови особистого контракту. Однак зрештою іспанці відмовилися від угоди, оскільки були незадоволені агентом гравця Жорже Мендешем.

Минулого сезону Гомеш провів 41 поєдинок за Вулвергемптон у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м'яч і три асисти.

Астон Вілла посіла четверте місце в АПЛ-2025/26. Команда Унаї Емері також стала переможцем Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що атакувальний півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс стане гравцем Челсі.

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Гомеш

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