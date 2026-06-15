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Колишній стажист Фонсеки в Шахтарі очолив Вулвергемптон

Микола Літвінов — 15 червня 2026, 19:32
Колишній стажист Фонсеки в Шахтарі очолив Вулвергемптон
Сезар Пейшоту
ФК Вулвергемптон

Англійський Вулвергемптон оголосив про призначення Cезара Пейшоту головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на два роки співпраці. 46-річний фахівець перейшов до "вовків" з португальського Жил Вісенте, який за підсумками сезону-25/26 закінчив внутрішній чемпіонат на шостому місці під його керівництвом.

Зазначимо, що Cезар Пейшот починав свій тренерський шлях у донецькому Шахтарі. Він у 2018-му році стажувався у свого співвітчизника Паулу Фонсеки, після чого перейшов у Варзім. 

Нагадаємо, що раніше Вулвергемптон розірвав контракт із наставником Робом Едвардсом. Також був звільнений весь його тренерський штаб.

"Вовки" під орудою валлійського спеціаліста вилетіли з Англійської Прем'єр-Ліги у кампанії-25/26, посівши останнє місце у турнірній таблиці із 20 заліковими балами.

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