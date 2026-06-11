Вулвергемптон звільнив Едвардса та весь тренерський штаб

Вулвергемптон розірвав контракт з головним тренером Робом Едвардсом та його тренерським штабом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Фахівець повернувся до команди у листопаді, щоб стабілізувати процеси в команді. Проте керівництво прийняло рішення про зміну тренерського штабу для майбутнього успіху після аналізу всіх аспектів роботи по завершенню сезону.

Виконавчий голова Натан Ші особисто подякував Едвардсу за професіоналізм, чесність і відданість клубу.

"Я хотів би особисто подякувати Робу та його команді за все, що вони дали "вовків" у цей дуже складний період в новітній історії клубу. Наше рішення не стосувалося характеру, професіоналізму чи відданості. Воно стосувалося визначення того, що, на нашу думку, дає "вовкам" найбільші шанси рухатися вперед зі спортивної точки зору".

Вулвергемптон уже розпочав призначення нового головного тренера. Наразі не розголошується, хто стане наступним наставником "вовків".

Нагадаємо, що центральний захисник каталонської Жирони та одноклубник Ваната й Циганкова Ладіслав Крейчий перейде на повноцінній основі до Вулвергемптона.

Також клуб оголосив про підписання правого захисника Ньюкасла Кірана Тріпп'єра.