Вулвергемптон підписав новий контракт з півзахисником

Вулвергемптон оголосив про продовження контракту із центральним півзахисником Жуаном Гомесом.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Стороні підписали угоду, яка розрахована до літа 2030 року. Футболіст приєднався до Вулвз влітку 2023 року і з того часу став одним з найкращих гравців на своїй позиції в чемпіонаті – Tranfermarkt оцінює Гомеса у 40 мільйонів євро.

Joao Gomes has signed a new contract to stay at Molineux.



Love it, @GomesOficial08 🤝 — Wolves (@Wolves) April 1, 2025

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що напередодні Вулвергемптон мінімально переграв Вест Гем в межах 30 туру АПЛ.

Окрім того, з'явилась інформація щодо можливого нового тренера "вовків".