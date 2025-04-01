Тренер, який працював із Довбиком у Ромі, може очолити Вулвергемптон

Колишній головний тренер Роми Даніеле Де Россі може очолити клуб АПЛ Вулвергемптон.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво англійського клубу розглядає Де Россі як одного із головних претендентів на посаду головного тренера. Сторони вже провели декілька зустрічей, на яких обговорювалася можлива співпраця.

Нагадаємо, Де Россі знаходиться без роботи з вересня минулого року, коли його звільнили з посади головного тренера Роми. Наприкінці січня 41-річний італійський фахівець став власником клубу Остіямаре.

Вулвергемптон наразі очолює португальський тренер Вітор Перейра. Команда йде на 17 місці в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи зону вильоту на 9 очок за 9 турів до завершення сезону.