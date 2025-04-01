Арсенал з голом Саки переграв Фулгем, Манчестер Юнайтде поступився Ноттінгему в АПЛ
Сьогодні, 1 квітня, відбулися два поєдинки в межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Лондонський Арсенал здобув мінімальну перемогу над ще одним столичним клубом – Фулгемом. Підопічні Мікеля Артети попри травму провідного захисника Габріела зуміли забити двічі та втримати перевагу. Голом відзначився й лідер "канонірів" Букайо Сака, який вперше вийшов на поле після травми.
Український футболіст Олександр Зінченко провів усю гру на лаві для запасних.
Інший клуб з Лондона, Вест Гем, зазнав виїзної поразки від Вулвергемптона, єдиним голом відзначився Йорген Странд Ларсен.
Завершився ігровий день в АПЛ поєдинком між Ноттінгемом та Манчестер Юнайтед. "Лісники" здобули мінімальну перемогу завдяки голу колишнього гравця МЮ Ентоні Еланги.
Арсенал – Фулгем 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 37 Меріно, 2:0 – 73 Сака, 2:1 – 90+4 Муніз
Вулвергемптон – Вест Гем 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 21 Ларсен
Ноттінгем Форрест – Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 5 Еланга
Завтра, 2 квітня, відбудеться ще низка матчів у Прем'єр-лізі. Зокрема, Борнмут Іллі Забраного прийме Іпсвіч, Брентфорд Єгора Ярмолюка завітає в гості до Ньюкасла, а Евертон з Віталієм Миколенком зустрінеться з одвічним суперником – Ліверпулем.