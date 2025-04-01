Арсенал з голом Саки переграв Фулгем, Манчестер Юнайтде поступився Ноттінгему в АПЛ

Сьогодні, 1 квітня, відбулися два поєдинки в межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Лондонський Арсенал здобув мінімальну перемогу над ще одним столичним клубом – Фулгемом. Підопічні Мікеля Артети попри травму провідного захисника Габріела зуміли забити двічі та втримати перевагу. Голом відзначився й лідер "канонірів" Букайо Сака, який вперше вийшов на поле після травми.

Український футболіст Олександр Зінченко провів усю гру на лаві для запасних.

Інший клуб з Лондона, Вест Гем, зазнав виїзної поразки від Вулвергемптона, єдиним голом відзначився Йорген Странд Ларсен.

Завершився ігровий день в АПЛ поєдинком між Ноттінгемом та Манчестер Юнайтед. "Лісники" здобули мінімальну перемогу завдяки голу колишнього гравця МЮ Ентоні Еланги.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

30 тур, 1 квітня

Арсенал – Фулгем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Меріно, 2:0 – 73 Сака, 2:1 – 90+4 Муніз

Вулвергемптон – Вест Гем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 21 Ларсен

Ноттінгем Форрест – Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 5 Еланга

Завтра, 2 квітня, відбудеться ще низка матчів у Прем'єр-лізі. Зокрема, Борнмут Іллі Забраного прийме Іпсвіч, Брентфорд Єгора Ярмолюка завітає в гості до Ньюкасла, а Евертон з Віталієм Миколенком зустрінеться з одвічним суперником – Ліверпулем.