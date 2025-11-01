Фіаско від Сафонова: російський воротар ПСЖ епічно зганьбився під час командного челенджу

Російський голкіпер ПСЖ Матвєй Сафонов захотів похизуватися перед одноклубниками своєю технікою, але лише зіпсував командний челендж.

Разом із гравцями парижан він вирішив узяти участь у легкій грі – потримати м’яч у повітрі без падінь, передаючи його один одному.

Проте саме Сафонов злив усе завдання. Після кількох вдалих дотиків воротар невдало прийняв передачу й просто впустив м’яч на землю, ще й звинувативши партнера у невдалій передачі.

Нагадаємо, останнім часом у ПСЖ роздратовані публічною поведінкою росіянина. Сафонов останнім часом робив публікації у соцмережах про свій статус запасного, і що це його дратує.

Напередодні стало відомо, що Парі Сен-Жермен хоче позбутись російського воротаря найближчим трансферним вікном.