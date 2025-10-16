Він цим шкодить клубу: в ПСЖ висловили невдоволення поведінкою російського голкіпера
Висловлювання російського голкіпера ПСЖ Матвєя Сафонова про нестачу ігрової практики у складі парижан викликали невдоволення деяких осіб у клубі.
Про це повідомляє Goal.com Français.
За інформацією видання, Сафонов останнім часом робив публікації у соцмережах про свій статус запасного, і що це його дратує.
Ці висловлювання Сафонова викликали реакцію в роздягальні ПСЖ та певне роздратування у клубі. Деякі керівники ПСЖ вважають, що цим росіянин шкодить команді.
Цього сезону Сафонов поки не зіграв жодного офіційного матчу за ПСЖ.
Повідомляється, якщо ситуація з ігровим часом Сафонова не зміниться, то існує можливий варіант з його орендою в інший клуб. Стверджується, що воротарем цікавляться кілька європейських клубів, однак сам він не хоче залишати ПСЖ.
