Різко змінився в обличчі: Сафонов зніяковів, коли почув питання про Забарного

Російський воротар Матвєй Сафонов опинився у незручній ситуації під час спілкування з блогерами на зборах національної команди. Один із контент-мейкерів вирішив провести стрим, де під час розмови із футболістом читав запитання з чату.

У якийсь момент один із користувачів написав: "Спитай про Забарного". Блогер, не зовсім розуміючи контекст, одразу повторив це вголос, запитавши у Сафонова про його стосунки з українським захисником Іллею Забарним, із яким той перетинався в чемпіонаті Англії.

Реакція росіянина виявилася показовою – обличчя Сафонова різко змінилося, він помітно зніяковів, і в розмові запанувала гробова тиша. Після кількох секунд паузи воротар вимовив коротке: "Та нічого, все нормально".

Блогер одразу вибачився, зрозумівши, що тема для Сафонова виявилася доволі делікатною.

Нагадаємо, після трансферу Забарного ПСЖ так і не продав росіянина Матвєя Сафонова, який відмовився залишати Париж. Через це керівництво клубу організувало розмову Забарного та Сафонова, під час якої вони мали обговорити умови подальшого співіснування.

Після цього дружина українця Ангеліна розкритикувала ЗМІ, які написали, що її чоловік нібито навіть потоваришував з росіянином. Раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав війну України з Росією "політикою".