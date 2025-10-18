ПСЖ планує позбутись російського воротаря взимку

Парі Сен-Жермен хоче позбутись свого російського воротаря Матвєя Сафонова найближчим трансферним вікном.

Про це повідомляє FootParisien.

Серед причин, з яких столичний гранд більше не хоче бачити голкіпера у своєму складі називаються його напружені відносини з Іллею Забарним та невдоволення гравця відсутністю ігрових хвилин.

Цікаво, що ПСЖ наразі байдуже, у якому форматі Сафонов залишить клуб – на правах оренди чи повноцінного трансферу.

26-річний росіянин перебрався до Франції влітку 2024 року і за цей час зіграв 17 матчів у всіх турнірах (13 пропущених м'ячів, 7 поєдинків "на нуль"), але жодного у цьому сезоні.

Раніше повідомлялось, що у ПСЖ роздратовані публічною поведінкою Сафонова.