Григорчук – про матч з Кривбасом: Потрібно було просто забити

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук висловився про нічию з Кривбасом в матчі 26 туру УПЛ та назвав причини, які завадили його команді перемогти.

Слова фахівця передає пресслужба черкаського колективу.

"Моя відповідь буде досить банальна – потрібно було просто забити. У нас були моменти, які можна назвати стовідсотковими. На жаль, коли їх не реалізовуєш, то і перемоги не має.



Я рідко коли буває задоволений діями футболістів або своїми, тому не будемо акцентувати увагу на воротареві. Коли розпочинаєш атаку, голкіпер має враховувати потужний вітер. А коли м'яч зависає та йде в аут, то це трошки дратує.



Ми не віримо в якусь магію воріт Кривбаса. Просто згадайте наші гольові моменти. Ми цього року не забили 4-5 м'ячів таких нагод, які дуже важко змарнувати, а ми змогли", – розповів Григорчук.