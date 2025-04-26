Допомагав вітер: Вернидуб пояснив нічию з ЛНЗ

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб вважає, що нічия стала закономірним результатом з черкаським ЛНЗ (0:0) у 26 турі УПЛ.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Рівна гра. Два рівних суперники. З допомогою вітру у першому таймі ми виглядали набагато краще. В другому таймі все змінилось, і краще вже був ЛНЗ. До перерви у нас було два-три непоганих моменти, які ми не реалізували. Після перерви вже ближче до перемоги був ЛНЗ. Особливо у моменті, коли ми ледь самі собі не привезли проблеми після втрати мʼяча Ілічем. Кожен хотів виграти, але маємо нічию", – розповів наставник.

Вернидуб відповів на запитання про відсутність агресії від його команди у другій половині гри.

"Можливо, ви дивились інший матч (посміхається). Чому заміни не додали? Мені сподобалось, як вийшов Ікенна. Непогано виглядав в центрі поля, виграв всі мʼячі. Добре вийшов Ндомбазі, навіть мав свій шанс. В перерві завжди є 15 хвилин, коли можемо дати вказівки хлопцям, проаналізувати. Не змогли забити? Так, це інше. В цілому ми грали агресивно, як і наш суперник. Агресія – це не те, щоб відірвати комусь ногу або голову. Агресія – при відборі мʼяча, пресингу. Все це було. ЛНЗ – непогана команда, має у складі хороших виконавців, є сильні легіонери. Рівна гра – 0:0", – підсумував він.

Також тренер пояснив заміну лідера – Єгора Твердохліба.

"Він зробив великий обсяг роботи сьогодні. І в нападі, і у захисті. Тож вирішили дати йому відпочити – випустили Луньова. Але вони два різні футболісти. Твердохліб завжди націлений на ворота, має свої моменти і реалізує їх. Луньов набагато кращий у дриблінгу, швидкості. Можливо, десь Єгор краще за нього грає головою. У Твердохліба був момент вже на першій хвилині, але він прийняв швидке рішення і влучив у суперника. Моменти є – треба їх реалізовувати", – зазначив Вернидуб.

Нічия залишила Кривбас на 6-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату України, в їх активі 39 очок.