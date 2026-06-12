Визначився найкращий гравець матчу ЧС-2026 Південна Корея – Чехія

Опорний півзахисник нідерландського Феєнорда Хван Ін Пом був визнаний найкращим гравцем другого матчу першого туру чемпіонату світу 2026 року Південна Корея – Чехія.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

The fans have spoken – Hwang Inbeom is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/y7Rdty9lzM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026

Нагадаємо, 12 червня збірна Південної Кореї в матчі першого туру здобула вольову перемогу з рахунком 2:1 над Чехією, а Хван Ін Пом став головним героєм матчу, відзначившись голом на 67 хвилини та гольовою передачею на О Хьон Кю на 80-й.

Сумарно для Хван Ін Пома це був сьомий гол у 74 матчах за національну команду. 29-річний хавбек дебютував за збірну Південної Кореї у вересні 2018 року.

Кольори Феєнорда він захищає з вересня 2024 року. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 7 мільйонів євро.