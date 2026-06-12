Визначився найкращий гравець матчу ЧС-2026 Південна Корея – Чехія
Хван Ін Пом
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Опорний півзахисник нідерландського Феєнорда Хван Ін Пом був визнаний найкращим гравцем другого матчу першого туру чемпіонату світу 2026 року Південна Корея – Чехія.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
Нагадаємо, 12 червня збірна Південної Кореї в матчі першого туру здобула вольову перемогу з рахунком 2:1 над Чехією, а Хван Ін Пом став головним героєм матчу, відзначившись голом на 67 хвилини та гольовою передачею на О Хьон Кю на 80-й.
Сумарно для Хван Ін Пома це був сьомий гол у 74 матчах за національну команду. 29-річний хавбек дебютував за збірну Південної Кореї у вересні 2018 року.
Кольори Феєнорда він захищає з вересня 2024 року. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 7 мільйонів євро.