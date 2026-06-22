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Кабо-Верде стала 21-ю командою, яка не програвала в двох дебютних матчах на ЧС

Володимир Слюсарь — 22 червня 2026, 06:47
Кабо-Верде стала 21-ю командою, яка не програвала в двох дебютних матчах на ЧС
Уругвай – Кабо-Верде
Getty Images

Збірна Кабо-Верде уникла поразки в кожному з двох своїх перших поєдинків на мундіалі, повторивши досягнення Сенегалу 2002 року.

Про це повідомляє OptaJose.

Національна команда здобула дві нічиї у перших двох турах чемпіонату світу-2026.

До цього це зробила збірна Сенегалу в 2002 році, яка перемогла Францію 1:0 та зіграла внічию з Данією 1:1.

За весь час такий результат показала 21 команда:

  • 1930: Аргентина, США, Уругвай, Чилі, Югославія
  • 1934: Іспанія, Італія, Німеччина (ФРН), Чехословаччина, Австрія
  • 1958: Вельс, СРСР
  • 1966: Португалія
  • 1974: Східна Німеччина
  • 1982: Камерун, Гондурас
  • 1986: Данія
  • 1990: Ірландія
  • 1994: Хорватія
  • 2002: Сенегал
  • 2026: Кабо-Верде

Нагадаємо, що команди Кабо-Верде та Уругваю не змогли визначити сильнішого в матчі другого туру в групі H на чемпіонаті світу-2026 з футболу. До цього Уругвай зіграв унічию з Саудівською Аравією (1:1).

Водночас Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного, а автор цього забитого м'яча став найкращим гравцем поєдинку.

У наступному турі Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії, Уругвай – проти Іспанії. Обидва матчі розпочнуться 27 червня о 03:00 за київським часом.

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