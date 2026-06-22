Кабо-Верде стала 21-ю командою, яка не програвала в двох дебютних матчах на ЧС

Збірна Кабо-Верде уникла поразки в кожному з двох своїх перших поєдинків на мундіалі, повторивши досягнення Сенегалу 2002 року.

Про це повідомляє OptaJose.

Національна команда здобула дві нічиї у перших двох турах чемпіонату світу-2026.

До цього це зробила збірна Сенегалу в 2002 році, яка перемогла Францію 1:0 та зіграла внічию з Данією 1:1.

За весь час такий результат показала 21 команда:

1930: Аргентина, США, Уругвай, Чилі, Югославія

1934: Іспанія, Італія, Німеччина (ФРН), Чехословаччина, Австрія

1958: Вельс, СРСР

1966: Португалія

1974: Східна Німеччина

1982: Камерун, Гондурас

1986: Данія

1990: Ірландія

1994: Хорватія

2002: Сенегал

2026: Кабо-Верде

Нагадаємо, що команди Кабо-Верде та Уругваю не змогли визначити сильнішого в матчі другого туру в групі H на чемпіонаті світу-2026 з футболу. До цього Уругвай зіграв унічию з Саудівською Аравією (1:1).

Водночас Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного, а автор цього забитого м'яча став найкращим гравцем поєдинку.

У наступному турі Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії, Уругвай – проти Іспанії. Обидва матчі розпочнуться 27 червня о 03:00 за київським часом.