Кабо-Верде стала 21-ю командою, яка не програвала в двох дебютних матчах на ЧС
Збірна Кабо-Верде уникла поразки в кожному з двох своїх перших поєдинків на мундіалі, повторивши досягнення Сенегалу 2002 року.
Про це повідомляє OptaJose.
Національна команда здобула дві нічиї у перших двох турах чемпіонату світу-2026.
До цього це зробила збірна Сенегалу в 2002 році, яка перемогла Францію 1:0 та зіграла внічию з Данією 1:1.
За весь час такий результат показала 21 команда:
- 1930: Аргентина, США, Уругвай, Чилі, Югославія
- 1934: Іспанія, Італія, Німеччина (ФРН), Чехословаччина, Австрія
- 1958: Вельс, СРСР
- 1966: Португалія
- 1974: Східна Німеччина
- 1982: Камерун, Гондурас
- 1986: Данія
- 1990: Ірландія
- 1994: Хорватія
- 2002: Сенегал
- 2026: Кабо-Верде
Нагадаємо, що команди Кабо-Верде та Уругваю не змогли визначити сильнішого в матчі другого туру в групі H на чемпіонаті світу-2026 з футболу. До цього Уругвай зіграв унічию з Саудівською Аравією (1:1).
Водночас Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного, а автор цього забитого м'яча став найкращим гравцем поєдинку.
У наступному турі Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії, Уругвай – проти Іспанії. Обидва матчі розпочнуться 27 червня о 03:00 за київським часом.