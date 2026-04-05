Тренер Ворскли: Керівництво пообіцяло, що клуб дограє сезон

Виконувач обов'язків головного тренера полтавської Ворскли Валерій Куценко розповів про обіцянку від керівництва клубу.

Про це фахівець сказав у коментарі ПФЛ.

Напередодні клуб сповістив про зміни у керівництві. Посаду генерального директора "зелено-білих" обійняв Максим Герус, а Олег Лисак склав свої повноваження. Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго назвав це рейдерським захопленням.

За словами Куценка, йому дали обіцянку, що команда дограє поточний сезон.

"Нове керівництво пообіцяло, що клуб дограє. Це найголовніше, що вони не залишають команду осторонь. Після того, як вони зроблять аудит, потім будуть робити якісь висновки. Ми самі розуміємо і хлопці розуміють, що дуже важка у нас ситуація, але все одно ми повинні грати тільки на перемогу і залишитися для того, щоб команда потім могла повернутися. Тому що це Ворскла, це бренд. Всі знають і пишуть, що вона повинна жити, і я сподіваюсь, що так і буде", – розповів Куценко.

Нагадаємо, що у Ворскли були значні фінансові проблеми перед початком другої частини чемпіонату України в Першій лізі. Клуб навіть розглядав варіант зняття з першості.

Жіноча команда Ворскли отримала технічну поразку за невиїзд на матч Вищої ліги з Металістом 1925 через відсутність палива в автобусі.

Напередодні "зелено-білі" поступились Агробізнесу. Команда наразі займає дев'яте місце в Першій лізі, маючи 24 очки.