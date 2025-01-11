У Ворскли виникли проблеми з трансфером захисника, який має замінити Крупського

Перемовини між Чорноморцем та Ворсклою щодо трансферу захисника одеського клубу Ярослава Кисіля – на паузі.

Про це повідомляє Ua-Football.

Як зазначає джерело, річ у тім, що одеська команда – вже друга для 21-річного захисника у поточному сезоні. Адже на початку сезону був Минай, у складі якого Кисіль грав у мінітурнірі за право участі в УПЛ.

Нові й одноразові змагання від УАФ за участю Миная, Металіста 1925, Епіцентра та Лівого Берега належать до сезону-2024/25, а тому заявитись за Ворсклу до кінця чемпіонату Кисіль вже не зможе, адже це просто заборонено Регламентом.

Однак це не означає, що сторони не домовляться про переїзд захисника до Полтави влітку. Принаймні, як повідомляють джерела, саме цей варіант Чорноморець та Ворскла зараз обговорюють.

Раніше стало відомо, що донецький Шахтар покращив свою пропозицію щодо переходу лідера полтавської Ворскли та захисника молодіжної збірної України Іллі Крупського. Втім, пізніше повідомлялося, що Крупський погодився на перехід у Металіст 1925.