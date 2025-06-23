Ворскла анонсувала призначення нового головного тренера

Полтавська Ворскла визначилася з новим головним тренером, який буде працювати з командою у Першій лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ім'я нового наставника "біло-зелених" буде оголошено у вівторок, 24 червня. Наразі сторони погоджують останні деталі, та готуються підписати контракт.

Раніше повідомлялося, що новим наставником клубу стане екстренер Миная Желько Любенович. Сербський спеціаліст напередодні уже прибув до України для підписання угоди.

Раніше повідомлялося, що полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.

Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.