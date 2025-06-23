Потенційний новий головний тренер Ворскли прибув в Україну для підписання контракту з клубом

Полтавська Ворскла домовилася про співпрацю з новим головним тренером – Желько Любеновичем.

Як стало відомо виданню Sport Arеna, сторони погодили умови особистого договору, а сам сербський спеціаліст уже прибув до України для підписання контракту, після чого відбудеться його презентація.

Останнім клубом Любеновича був Минай, який Желько очолив перед стартом другого кола сезону 2023/24. Закарпатська команда під керівництвом серба ледь не створила диво і залишилася в УПЛ, але після поразки в заключному турі від Кривбасу (0:3) вибула до Першої ліги.

Шанс залишитися в елітному дивізіоні був завдяки "турніру чотирьох", але у фіналі Минай програв Лівому Берегу (0:3) і остаточно залишився в Першій лізі на сезон 2024/25 (де в підсумку посів четверте місце в групі вибування).

Видання також додає, що новим топменеджером Ворскли стане Олексій Шалаєв, який є одним з керівників Гірника-Спорт, що виступає у Другій лізі.

Раніше повідомлялося, що полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.

Переходи можуть відбутися як раз вже після того, як на посаду головного тренера полтавців буде призначено Любеновича.

Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.