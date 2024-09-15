Ворскла зіграє проти Руха, Полісся зустрінеться з Вересом у 6 турі УПЛ
УПЛ
Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 3 матчі 6 туру Української Премʼєр-ліги сезону-2024/25.
Зокрема, житомирське Полісся зіграє проти рівненського Вереса, а полтавська Ворскла позмагається з Рухом.
Розклад матчів УПЛ на 15 вересня
- 13:00. Ворскла — Рух
- 15:30. Лівий Берег — Кривбас
- 18:00. Полісся — Верес
Переглянути поєдинки можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).
Нагадаємо, напередодні Шахтар з хеттриком Бондаренка розгромив Карпати, Динамо з голами Буяльського та Брагару здолало Зорю, а 18-річний Олександр Пшеничнюк ударом через себе приніс Чорноморцю перемогу над Інгульцем.