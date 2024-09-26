Жіноча Ворскла поступилася Селтіку та вилетіла з Ліги чемпіонів

Чемпіон України з футболу серед жінок, полтавська Ворскла, зазнала поразки від Селтіка в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь шотландського клубу. Зазначимо, що в першому поєдинку "кельти" також виявилися сильнішими та здобули перемогу у двоматчевому протистоянні – 3:0.

Ліга Чемпіонів УЄФА-2024/2025 серед жінок

Другий кваліфікаційний раунд, 26 вересня

Селтік – Ворскла 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Лоутон, 2:0 - 63 Егню

Ворскла була єдиним від України претендентом на Лігу Чемпіонів. Віцечемпіон Колос з Ковалівки раніше не зумів подолати перший раунд кваліфікації. Команда з Київщини програла Аяксу та Брондбю.

Ворскла в першому раунді здолала латвійський РФШ (5:0) та угорський Ференцварош (2:0).