Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ворскла поступилася Буковині у домашньому матчі

Володимир Варуха — 18 жовтня 2025, 15:00
Ворскла поступилася Буковині у домашньому матчі
Ворскла - Буковина
Ворскла

Сьогодні, 19 жовтня, Полтавська Ворскла програла чернівецькій Буковині у домашньому матчі в рамках Першої ліги України.

Господарі не змогли нічого протиставити чернівецької команди та двічі пропустили – на 68 та 90+4 хвилинах матчу. Голами відзначилися Віталій Груша та Віталій Дахновський.

Перша ліга України
12 тур, 19 жовтня
Ворскла – Буковина 0:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 68 Груша, 2:0 – 90+4 Дахновський

Для полтавської команди ця поразка стала вже четвертою поспіль. У останніх матчах Ворскла також поступилася Лівому берегу, Чернігову та Прикарпаттю. При цьому, клуб не забив жодного мʼяча проти цих суперників.

Раніше полтавська Ворскла звільнила Олександра Бабича з посади головного тренера

Буковина Ворскла Чемпіонат України, Перша ліга

Ворскла

Ворскла звільнила Бабича
Ворскла програла Чернігову, Буковина обіграла Ниву та стала лідером Першої ліги
Ворскла не зуміла пробитися до жіночої Ліги чемпіонів
Металіст прийме Пробій, Ворскла зустрінеться з Металургом у 4 турі Першої ліги
Хеттрик Калініної приніс Ворсклі розгромну перемогу на старті кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів

Останні новини