Ворскла поступилася Буковині у домашньому матчі

Сьогодні, 19 жовтня, Полтавська Ворскла програла чернівецькій Буковині у домашньому матчі в рамках Першої ліги України.

Господарі не змогли нічого протиставити чернівецької команди та двічі пропустили – на 68 та 90+4 хвилинах матчу. Голами відзначилися Віталій Груша та Віталій Дахновський.

Перша ліга України

12 тур, 19 жовтня

Ворскла – Буковина 0:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 68 Груша, 2:0 – 90+4 Дахновський

Для полтавської команди ця поразка стала вже четвертою поспіль. У останніх матчах Ворскла також поступилася Лівому берегу, Чернігову та Прикарпаттю. При цьому, клуб не забив жодного мʼяча проти цих суперників.

Раніше полтавська Ворскла звільнила Олександра Бабича з посади головного тренера