Крупський підписав контракт з Металістом 1925 – джерело

Лідер полтавської Ворскли та захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський вирішив перейти у харківський Металіст 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У п'ятницю, 10 січня, 20-річний гравець підписав контракт з харківським клубом.

Нагадаємо, напередодні донецький Шахтар зробив покращену пропозицію захиснику. Його зарплата повинна була зрости вдвічі у порівнянні з пропозицією Металіста 1925. Також захиснику пообіцяли підписні бонуси, за якими він зможе заробити мільйон тільки у перший рік контракту.

Ключову роль у рішенні Крупського зіграла особиста комунікація гравця зі співвласником Металіста 1925 Богданом Бойко.

У поточному сезоні Крупський зіграв 15 матчів за свій клуб та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.