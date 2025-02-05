Ворскла поступилась румунському клубу на зборах у Туреччині

Полтавська Ворскла зіграла свій шостий контрольний матч на зборах у Туреччині. Український колектив поступився румунському клубу Арджеш із міста Пітешті.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Голом за полтавський клуб відзначився Євген Павлюк.

Товариський матч

5 лютого

Ворскла – Арджеш (Пітешті, Румунія) 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Пірву, 0:2 – 27, 1:2 – 52 Павлюк

Ворскла: Ісенко (Домолега, 46), Нестеренко, Гучек, Пердута, Хрипчук, Ндукве, Павлюк, Ієде, Авдилі, Салабай (Мякушко, 89), Островський.

Наступний спаринг Ворскла зіграє 9 лютого проти грузинської Діли.

Нагадаємо, нещодавно у Ворсклу повернувся Кулач. Він ще до оголошення трансферу тренувався з командою та навіть відзначився забитим голом у контрольному матчі проти чеського Баніка (1:1).

Також у січні було оголошено про перехід капітана молодіжної збірної Косова Мілота Авдилі.

В УПЛ Ворскла посідає 12 сходинку та веде боротьбу за виживання. Клуб має стільки ж очок, як і Лівий берег, що перебуває в зоні перехідних матчів.