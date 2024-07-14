Ексзахисник Колоса Чорноморець перейшов у Ворсклу

Ворскла підписала контракт із захисником Олександром Чорноморцем, який раніше виступав за Колос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 1 рік. Фінансові деталі не розголошуються. 31-річний оборонець буде виступати під 5-м номером.

Більшу частину своєї кар’єри Чорноморець провів у Колосі. У період з 2018 року Олександр взяв участь у 117 матчах в усіх турнірах. Також виступав за Динамо-2, Скалу, Волинь та Десну.

Ворскла активно проводить трансферне вікно. Раніше полтавці підсилилися чорногорським вінгером, ексфорвардом Полісся та словенським захисником.