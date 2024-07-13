Ворскла підписала ексгравця Чорноморця

Словенський захисник Лука Гучек перейшов у Ворсклу.

Про це "зелено-білі" повідомили у своєму Instagram.

Полтавський клуб зазначив, що контракт новачка розрахований на 2 роки.

Попереднім клубом Гучека був Чорноморець. У складі одеситів він провів півтора сезони, за цей час взяв участь у 35 матчах. Також словенець виступав за Домжале та Радомльє на Батьківщині та навіть був у системі іспанського Бетіса.

Ворскла активно проводить трансферне вікно. Раніше полтавці підсилилися чорногорським вінгером та ексфорвардом Полісся.