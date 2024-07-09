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Ворскла підписала екснападника Полісся

Игорь Чернявский — 9 липня, 19:50
Ворскла підписала екснападника Полісся

Колишній нападник Полісся та низки інших українських клубів Денис Ндукве перейшов у Ворсклу.

Про це повідомив Intagram "зелено-білих".

Як повідомив полтавський клуб, угода з новачком розрахована на три роки. Весняну частину минулого сезону Денис провів у Поліссі, а восени захищав кольори друголігового Звягеля, за який "настріляв" 15 голів у 16 матчах.

До цього Ндукве також виступав за Чайку, Краматорськ, Металіст 1925 і харківський Авангард. Нагадаємо, раніше Ворскла підписала нападника збірної Чорногорії.

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