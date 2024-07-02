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Ворскла підписала нападника збірної Чорногорії

Игорь Чернявский — 2 липня, 18:00
Ворскла підписала нападника збірної Чорногорії

Нападник збірної Чорногорії Демір Шкріель став гравцем Ворскли.

Про це полтавський клуб повідомив у своєму Instagram.

Раніше 26-річний форвард виступав лише за чорногорські клуби. Його попередньою командою був Морнар Бар, за який Шкріель провів 118 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 12 асистів.

У березні цього року Демір дебютував за збірну Чорногорії, вийшовши на заміну в товариському матчі проти Білорусі. Новачок Ворскли поки не відкрив лік своїм голам за національну команду.

Нагадаємо, на День міста Ворскла оголосила про продовження контракту з молодою зіркою клубу.

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